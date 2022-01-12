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    Хамза Маслуси - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Хамза
    Фамилия Маслуси
    Состав Основной
    Родной город Зарзуна
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 июля 1992 (30 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тунис 3 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2022 Был в запасе Буркина-Фасо 1:0 Тунис
    20.01.2022 1' -57' Гамбия 1:0 Тунис
    45'
    16.01.2022 1' -90' Тунис 4:0 Мавритания
    4'
    12.01.2022 1' -90' Тунис 0:1 Мали
    22'
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