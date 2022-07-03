Давид Иван - статистика
#95 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Иван
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Иван
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|14
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|42'
|06.11.2022
|1' -82'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|60'
|02.11.2022
|46' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|1' -66'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|29' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|13.08.2022
|1' -76'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|10.07.2022
|1' -69'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.07.2022
|1' -71'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|64'
|19.06.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|28.05.2022
|1' -74'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|23.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|17.04.2022
|1' -78'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|19.03.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)