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    Берсант Целина - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Берсант
    Фамилия Целина
    Команда Касымпаша
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 162
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 76' - 90' Сток Сити 0:1 Брайтон Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 1' - 90' Сток Сити 0:1 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 34 тур
    11.02.2023 90' - 90' Сток Сити 0:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    11.02.2023 90' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    04.02.2023 1' -83' Лутон Таун (Лутон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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