Берсант Целина - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Берсант
|Фамилия
|Целина
|Команда
|Касымпаша
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|162
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Берсант
|Фамилия
|Целина
|Команда
|Касымпаша
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|162
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|76' - 90'
|Сток Сити
|0:1
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|11.02.2023
|90' - 90'
|Сток Сити
|0:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|11.02.2023
|90' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|04.02.2023
|1' -83'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)