Сергей Сизый - статистика
#53 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сизый
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сизый
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|07.03.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Шахтер (Донецк)
|01.03.2015
|58' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Металлист (Харьков)