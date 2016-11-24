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    Вессел Даммерс - статистика

    #4 | Нападающий
    Имя Вессел
    Фамилия Даммерс
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 марта 1995 (28 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 0:1 Фенербахче (Стамбул)
    24.11.2016 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:0 Фейеноорд (Роттердам)
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