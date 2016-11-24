Вессел Даммерс - статистика
#4 | Нападающий
|Имя
|Вессел
|Фамилия
|Даммерс
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Вессел
|Фамилия
|Даммерс
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|24.11.2016
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:0
|Фейеноорд (Роттердам)