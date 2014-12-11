Джованни Грациано - статистика
#91 | Полузащитник
|Имя
|Джованни
|Фамилия
|Грациано
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Верчелли
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1995 (27 лет)
|Имя
|Джованни
|Фамилия
|Грациано
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Верчелли
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|66' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:5
|Торино (Турин)