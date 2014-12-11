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    Джованни Грациано - статистика

    #91 | Полузащитник
    Имя Джованни
    Фамилия Грациано
    Команда Торино
    Состав Молодежный
    Родной город Верчелли
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 ноября 1995 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 66' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:5 Торино (Турин)
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