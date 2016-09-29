Джейк Хэскет - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Хэскет
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Хэскет
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.09.2016
|1' -35'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|0:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)