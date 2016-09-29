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    Джейк Хэскет - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Джейк
    Фамилия Хэскет
    Команда Саутгемптон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 марта 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.09.2016 1' -35' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 0:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
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