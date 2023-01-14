Семи Аджайи - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Семи
|Фамилия
|Аджайи
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крэйфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Семи
|Фамилия
|Аджайи
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крэйфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|90' - 90'
|Вест Бромвич
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|07.03.2023
|71' - 90'
|Вест Бромвич
|1:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|03.03.2023
|Был в запасе
|Халл Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|87' - 90'
|Вест Бромвич
|2:0
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|20.02.2023
|Был в запасе
|Уотфорд
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Бирмингем Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|90' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|07.03.2023
|71' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|03.03.2023
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|25.02.2023
|87' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|20.02.2023
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|15.02.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.02.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|20.01.2023
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.01.2023
|84' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.01.2023
|88' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Престон (Престон)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.12.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|30.08.2022
|1' -20'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.08.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|90'
|20.08.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|5:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|17.08.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|14.08.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|08.08.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|30.07.2022
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)