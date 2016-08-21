Фране Прце - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Фране
|Фамилия
|Прце
|Команда
|Копер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Фране
|Фамилия
|Прце
|Команда
|Копер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|30.10.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|26.10.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:1
|Кальяри (Кальяри)
|23.10.2016
|89' -90'
|Торино (Турин)
|2:2
|Лацио (Рим)
|16.10.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:3
|Лацио (Рим)
|25.09.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:4
|Лацио (Рим)