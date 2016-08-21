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    Фране Прце - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Фране
    Фамилия Прце
    Команда Копер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 января 1996 (27 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.01.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Кротоне (Кротоне)
    30.10.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    26.10.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 4:1 Кальяри (Кальяри)
    23.10.2016 89' -90' Торино (Турин) 2:2 Лацио (Рим)
    16.10.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Болонья (Болонья)
    01.10.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:3 Лацио (Рим)
    25.09.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    21.08.2016 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:4 Лацио (Рим)
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