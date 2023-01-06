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    Константинос Лайфис - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Константинос
    Фамилия Лайфис
    Команда Стандард
    Состав Основной
    Родной город Паралимни
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 мая 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Стандард 2:0 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 1' - 90' Андерлехт 2:2 Стандард Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 1' - 90' Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    12.02.2023 1' - 83' Стандард 0:2 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    83'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стандард 21 1 1 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    26.02.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Стандард (Льеж)
    18.02.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:4 Стандард (Льеж)
    12.02.2023 1' -83' Стандард (Льеж) 0:2 Кортрейк (Кортрейк)
    83'
    04.02.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Стандард (Льеж)
    27.01.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 3:1 Эйпен (Эйпен)
    22.01.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 4:1 Стандард (Льеж)
    17.01.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 2:0 Мехелен (Мехелен)
    45'
    14.01.2023 1' -90' Серен (Серен) 1:1 Стандард (Льеж)
    06.01.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    13.11.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    38'
    05.11.2022 1' -90' Эйпен (Эйпен) 2:0 Стандард (Льеж)
    89'
    29.10.2022 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 0:3 Стандард (Льеж)
    23.10.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 3:1 Андерлехт (Брюссель)
    21'
    09.10.2022 89' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Стандард (Льеж)
    03.09.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 1:0 Остенде (Остенде)
    28.08.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:1 Стандард (Льеж)
    21.08.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 1:3 Оуд-Хеверли (Левен)
    13.08.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 4:2 Стандард (Льеж)
    60'
    07.08.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    48'
    31.07.2022 1' -51' Генк (Генк) 3:1 Стандард (Льеж)
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