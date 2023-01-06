Константинос Лайфис - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Лайфис
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паралимни
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 мая 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Лайфис
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паралимни
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 мая 1993 (29 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Стандард
|2:0
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Андерлехт
|2:2
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|1' - 83'
|Стандард
|0:2
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|83'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стандард
|21
|1
|1
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|26.02.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Стандард (Льеж)
|18.02.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|12.02.2023
|1' -83'
|Стандард (Льеж)
|0:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|83'
|04.02.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|27.01.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)
|22.01.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|4:1
|Стандард (Льеж)
|17.01.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|45'
|14.01.2023
|1' -90'
|Серен (Серен)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|06.01.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|13.11.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|38'
|05.11.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:0
|Стандард (Льеж)
|89'
|29.10.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|0:3
|Стандард (Льеж)
|23.10.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Андерлехт (Брюссель)
|21'
|09.10.2022
|89' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Стандард (Льеж)
|03.09.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:0
|Остенде (Остенде)
|28.08.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Стандард (Льеж)
|21.08.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:3
|Оуд-Хеверли (Левен)
|13.08.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Стандард (Льеж)
|60'
|07.08.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|48'
|31.07.2022
|1' -51'
|Генк (Генк)
|3:1
|Стандард (Льеж)