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    Огмундур Кристинссон - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Огмундур
    Фамилия Кристинссон
    Команда Олимпиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 июня 1989 (33 года)
    Рост 190
    Вес 77
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Исландия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.11.2020 1' -46' Англия 4:0 Исландия
    15.11.2020 Был в запасе Дания 2:1 Исландия
    14.10.2020 Был в запасе Исландия 1:2 Бельгия
    11.10.2020 Был в запасе Исландия 0:3 Дания
    08.09.2020 1' -90' Бельгия 5:1 Исландия
    05.09.2020 Был в запасе Исландия 0:1 Англия
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