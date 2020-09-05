Огмундур Кристинссон - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Огмундур
|Фамилия
|Кристинссон
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июня 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Вес
|77
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Огмундур
|Фамилия
|Кристинссон
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июня 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Исландия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.11.2020
|1' -46'
|Англия
|4:0
|Исландия
|15.11.2020
|Был в запасе
|Дания
|2:1
|Исландия
|14.10.2020
|Был в запасе
|Исландия
|1:2
|Бельгия
|11.10.2020
|Был в запасе
|Исландия
|0:3
|Дания
|08.09.2020
|1' -90'
|Бельгия
|5:1
|Исландия
|05.09.2020
|Был в запасе
|Исландия
|0:1
|Англия