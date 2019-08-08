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    Алеш Грушка - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Алеш
    Фамилия Грушка
    Состав Без клуба
    Родной город Местец-Кралове
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' Виктория (Пльзень) 2:1 Антверпен (Антверпен)
    08.08.2019 1' -90' Антверпен (Антверпен) 1:0 Виктория (Пльзень)
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