Богдан Ващенко - статистика
#94 | Защитник
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Ващенко
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Ващенко
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:4
|Велес (Москва)