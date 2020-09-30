Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Богдан Ващенко - статистика

    #94 | Защитник
    Имя Богдан
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Ващенко
    Команда Луки-Энергия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 176
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Волга (Ульяновск) 2:4 Велес (Москва)
    • Читайте нас: 
    11