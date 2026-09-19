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Ла Лига 2026/2027
Команды
Осасуна
Лукас Торро
Статистика
€ 2,50 млн
Лукас Торро - статистика
Осасуна
19 июля 1994 (32), Косентайна
#6 | Полузащитник
188 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
69' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
71' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Лига Европы 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
69' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
71' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
Леванте
81' - 90'
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