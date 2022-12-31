Лукас Торро - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Торро
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Косентайна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Торро
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Косентайна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 78'
|Валенсия
|1:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 25 тур
|69'
|06.03.2023
|1' - 90'
|Осасуна
|0:0
|Сельта
|Испания. Примера, 24 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Осасуна
|1:0
|Атлетик
|Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
|26.02.2023
|88' - 90'
|Севилья
|2:3
|Осасуна
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 86'
|Осасуна
|0:2
|Реал
|Испания. Примера, 22 тур
|5'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|23
|0
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -78'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|69'
|06.03.2023
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Сельта (Виго)
|26.02.2023
|88' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|18.02.2023
|1' -86'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|5'
|12.02.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|04.02.2023
|1' -46'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|29.01.2023
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|09.01.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|31.12.2022
|1' -66'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|08.11.2022
|1' -59'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|54'
|05.11.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|30.10.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|47'
|23.10.2022
|1' -64'
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|45'
|20.10.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|17.10.2022
|1' -64'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|07.10.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|64'
|02.10.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|18.09.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|12.09.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|04.09.2022
|1' -53'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|26.08.2022
|1' -78'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|45'
|12.08.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)