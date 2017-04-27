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    Араик Овсепян - статистика

    Полузащитник
    Имя Араик
    Отчество Рубикович
    Фамилия Овсепян
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 января 1995 (28 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2017 1' -68' Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
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