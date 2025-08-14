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Кипр. Первый дивизион
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Арис
Коннор Голдсон
Статистика
€ 1,50 млн
Коннор Голдсон - статистика
Арис
18 декабря 1992 (33), Вулверхэмптон
#6 | Защитник
191 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
4
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
3 : 1
14.08.2025
Арис
1' - 120'
79'
Лига конференций, 3 раунд
Арис
2 : 2
07.08.2025
АЕК
1' - 90'
31'
55'
Лига конференций, 2 раунд
Академия Пушкаша
0 : 2
31.07.2025
Арис
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Арис
3 : 2
24.07.2025
Академия Пушкаша
1' - 90'
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