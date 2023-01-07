Георгиос Кирьякопулос - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Кирьякопулос
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Кирьякопулос
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 57'
|Болонья
|0:0
|Лацио
|Италия. Серия А, 26 тур
|06.03.2023
|79' - 90'
|Торино
|1:0
|Болонья
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|83' - 90'
|Болонья
|1:0
|Интер
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|41' - 90'
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 65'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|12
|1
|1
|3
|0
|Болонья
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -57'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Лацио (Рим)
|06.03.2023
|79' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|26.02.2023
|83' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Интер (Милан)
|18.02.2023
|41' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|12.02.2023
|1' -65'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|05.02.2023
|83' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|29.01.2023
|46' -90'
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|61'
|22.01.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|12.11.2022
|66' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.11.2022
|1' -88'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|68'
|05.11.2022
|61' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.10.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Верона (Верона)
|15.10.2022
|1' -65'
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|41' 21'
|08.10.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Интер (Милан)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|5:0
|Салернитана (Салернитана)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|11.09.2022
|1' -46'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|04.09.2022
|1' -75'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.08.2022
|1' -84'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|27.08.2022
|1' -77'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|27'
|20.08.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|15.08.2022
|1' -59'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)