Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Георгиос Кирьякопулос - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Георгиос
    Фамилия Кирьякопулос
    Команда Сассуоло
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 57' Болонья 0:0 Лацио Италия. Серия А, 26 тур
    06.03.2023 79' - 90' Торино 1:0 Болонья Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 83' - 90' Болонья 1:0 Интер Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 41' - 90' Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 65' Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 12 1 1 3 0
    Болонья 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 1' -57' Болонья (Болонья) 0:0 Лацио (Рим)
    06.03.2023 79' -90' Торино (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    26.02.2023 83' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Интер (Милан)
    18.02.2023 41' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    12.02.2023 1' -65' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    05.02.2023 83' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Болонья (Болонья)
    29.01.2023 46' -90' Милан (Милан) 2:5 Сассуоло (Сассуоло)
    61'
    22.01.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.01.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Лацио (Рим)
    07.01.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.01.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    12.11.2022 66' -90' Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.11.2022 1' -88' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    68'
    05.11.2022 61' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    29.10.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    24.10.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Верона (Верона)
    15.10.2022 1' -65' Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    41' 21'
    08.10.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Интер (Милан)
    02.10.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 5:0 Салернитана (Салернитана)
    17.09.2022 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    11.09.2022 1' -46' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 1' -75' Кремонезе (Кремона) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.08.2022 1' -84' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Милан (Милан)
    27.08.2022 1' -77' Специя (Ла Специя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    27'
    20.08.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
    15.08.2022 1' -59' Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    • Читайте нас: 
    11