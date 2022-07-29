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    Никита Корзун - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Никита
    Фамилия Корзун
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 марта 1995 (28 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 16 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -56' Слуцк (Слуцк) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.11.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    29.10.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    23.10.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    14.10.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:5 Шахтер (Солигорск)
    08.10.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Минск (Минск)
    16.09.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    11.09.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:3 Шахтер (Солигорск)
    21.08.2022 69' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    29.07.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    26'
    24.07.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    25.06.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    53'
    28.05.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Витебск (Витебск)
    08.05.2022 1' -44' Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.05.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Гомель (Гомель)
    22.04.2022 37' -90' Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    90'
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