Никита Корзун - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Корзун
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Корзун
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|16
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -56'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.11.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|14.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|08.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|21.08.2022
|69' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|29.07.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|26'
|24.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|25.06.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|53'
|28.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|08.05.2022
|1' -44'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|22.04.2022
|37' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|90'