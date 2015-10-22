Дзюня Танака - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Дзюня
|Фамилия
|Танака
|Команда
|Виссел Кобэ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Токио
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Дзюня
|Фамилия
|Танака
|Команда
|Виссел Кобэ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Токио
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2015
|1' -18'
|Скендербеу (Корча)
|3:0
|Спортинг (Лиссабон)
|22.10.2015
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|5:1
|Скендербеу (Корча)