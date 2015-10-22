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    Дзюня Танака - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Дзюня
    Фамилия Танака
    Команда Виссел Кобэ
    Состав Основной
    Родной город Токио
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 июля 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2015 1' -18' Скендербеу (Корча) 3:0 Спортинг (Лиссабон)
    22.10.2015 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 5:1 Скендербеу (Корча)
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