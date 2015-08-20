Горан Силяновски - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Горан
|Фамилия
|Силяновски
|Команда
|Работнички
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Имя
|Горан
|Фамилия
|Силяновски
|Команда
|Работнички
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Работнички
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2015
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Работнички (Скопье)
|20.08.2015
|1' -90'
|Работнички (Скопье)
|1:1
|Рубин (Казань)