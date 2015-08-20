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    Горан Силяновски - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Горан
    Фамилия Силяновски
    Команда Работнички
    Состав Основной
    Родной город Тетово
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июля 1990 (32 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Работнички 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2015 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Работнички (Скопье)
    20.08.2015 1' -90' Работнички (Скопье) 1:1 Рубин (Казань)
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