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    Мартин Эдегор - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Мартин
    Фамилия Эдегор
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Родной город Драммен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 декабря 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 60,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 90' Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    71'
    25.02.2023 1' - 84' Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    61'
    15.02.2023 1' - 90' Арсенал 1:3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 12 тур
    11.02.2023 1' - 90' Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 25 9 7 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:2 Борнмут (Борнмут)
    01.03.2023 1' -90' Арсенал (Лондон) 4:0 Эвертон (Ливерпуль)
    71'
    25.02.2023 1' -84' Лестер (Лестер) 0:1 Арсенал (Лондон)
    18.02.2023 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:4 Арсенал (Лондон)
    61'
    15.02.2023 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    11.02.2023 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    04.02.2023 1' -76' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Арсенал (Лондон)
    22.01.2023 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    90'
    15.01.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 0:2 Арсенал (Лондон)
    36'
    03.01.2023 1' -90' Арсенал (Лондон) 0:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    40'
    31.12.2022 1' -87' Брайтон (Брайтон & Хов) 2:4 Арсенал (Лондон)
    39' 71'
    26.12.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:1 Вест Хэм (Лондон)
    53' 69'
    12.11.2022 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:2 Арсенал (Лондон)
    55' 75'
    06.11.2022 1' -87' Челси (Лондон) 0:1 Арсенал (Лондон)
    30.10.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 5:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    78'
    23.10.2022 1' -83' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Арсенал (Лондон)
    16.10.2022 1' -73' Лидс (Лидс) 0:1 Арсенал (Лондон)
    35'
    09.10.2022 1' -82' Арсенал (Лондон) 3:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    1' 45'
    01.10.2022 1' -80' Арсенал (Лондон) 3:1 Тоттенхэм (Лондон)
    04.09.2022 1' -74' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:1 Арсенал (Лондон)
    31.08.2022 1' -81' Арсенал (Лондон) 2:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    39'
    27.08.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    64'
    20.08.2022 1' -74' Борнмут (Борнмут) 0:3 Арсенал (Лондон)
    5' 11'
    13.08.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 4:2 Лестер (Лестер)
    05.08.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:2 Арсенал (Лондон)
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