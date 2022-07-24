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    Сирьель Дессер - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Сирьель
    Фамилия Дессер
    Команда Кремонезе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 декабря 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 46' - 90' Сассуоло 3:2 Кремонезе Италия. Серия А, 25 тур
    62' 83'
    28.02.2023 Был в запасе Кремонезе 2:1 Рома Италия. Серия А, 24 тур
    20.02.2023 Был в запасе Торино 2:2 Кремонезе Италия. Серия А, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 3 3 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2022 1' -90' Генк (Генк) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    31.07.2022 1' -90' Генк (Генк) 3:1 Стандард (Льеж)
    5' 29' 16'
    24.07.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 3:2 Генк (Генк)
    30'
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