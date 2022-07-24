Сирьель Дессер - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Сирьель
|Фамилия
|Дессер
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Сирьель
|Фамилия
|Дессер
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 1994 (28 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|46' - 90'
|Сассуоло
|3:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 25 тур
|62' 83'
|28.02.2023
|Был в запасе
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|Италия. Серия А, 24 тур
|20.02.2023
|Был в запасе
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|3
|3
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|31.07.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Стандард (Льеж)
|5' 29' 16'
|24.07.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)
|30'