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    Эфтимиос Кулурис - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Эфтимиос
    Фамилия Кулурис
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 марта 1996 (27 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 81' - 90' Аланьяспор 1:0 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 9 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:1 Штурм (Грац)
    06.11.2022 81' -90' Рапид (Вена) 1:0 ЛАСК (Линц)
    30.10.2022 74' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    23.10.2022 86' -90' ЛАСК (Линц) 2:2 Аустрия (Вена)
    15.10.2022 85' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:3 ЛАСК (Линц)
    08.10.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 0:3 Хартберг (Хартберг)
    01.10.2022 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 1:1 ЛАСК (Линц)
    17.09.2022 1' -65' ЛАСК (Линц) 1:4 Тироль (Ваттенс)
    11.09.2022 1' -67' Аустрия Л (Лустенау) 1:1 ЛАСК (Линц)
    23'
    04.09.2022 67' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Рид (Рид)
    27.08.2022 71' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 Альтах (Альтах)
    86'
    20.08.2022 Был в запасе Штурм (Грац) 0:1 ЛАСК (Линц)
    14.08.2022 81' -90' ЛАСК (Линц) 2:1 Рапид (Вена)
    06.08.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:5 ЛАСК (Линц)
    31.07.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
    23.07.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
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