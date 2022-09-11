Эфтимиос Кулурис - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Эфтимиос
|Фамилия
|Кулурис
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Эфтимиос
|Фамилия
|Кулурис
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|81' - 90'
|Аланьяспор
|1:0
|Истанбул Башакшехир
|Турция. Суперлига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|9
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|06.11.2022
|81' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|30.10.2022
|74' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2022
|86' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|15.10.2022
|85' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|08.10.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|0:3
|Хартберг (Хартберг)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|17.09.2022
|1' -65'
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|11.09.2022
|1' -67'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|23'
|04.09.2022
|67' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|27.08.2022
|71' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|86'
|20.08.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|14.08.2022
|81' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|23.07.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)