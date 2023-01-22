Джанлука Манчини - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Джанлука
|Фамилия
|Манчини
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Вес
|77
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Джанлука
|Фамилия
|Манчини
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Вес
|77
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Рома
|2:0
|Реал Сосьедад
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|1' - 90'
|Рома
|1:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 25 тур
|53'
|28.02.2023
|1' - 90'
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|Италия. Серия А, 24 тур
|71'
|23.02.2023
|1' - 90'
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|25
|1
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|53'
|28.02.2023
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:1
|Рома (Рим)
|71'
|19.02.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Верона (Верона)
|11.02.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Рома (Рим)
|04.02.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|29.01.2023
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Рома (Рим)
|22.01.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)
|15.01.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|08.01.2023
|1' -89'
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)
|9'
|04.01.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.11.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.11.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|80' 90'
|06.11.2022
|1' -46'
|Рома (Рим)
|0:1
|Лацио (Рим)
|8'
|31.10.2022
|1' -66'
|Верона (Верона)
|1:3
|Рома (Рим)
|23.10.2022
|1' -82'
|Рома (Рим)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|17.10.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|09.10.2022
|1' -89'
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|62'
|01.10.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:2
|Рома (Рим)
|61'
|18.09.2022
|1' -87'
|Рома (Рим)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|12.09.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Рома (Рим)
|04.09.2022
|1' -65'
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Рома (Рим)
|30.08.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|Монца (Монца)
|27.08.2022
|1' -46'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Рома (Рим)
|22.08.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)
|14.08.2022
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|0:1
|Рома (Рим)