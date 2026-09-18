Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Андрей Залеский - статистика

Арсенал
20 января 1991 (35), Новогрудок
#31 | Защитник
179 см | 74 кг
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
МЛ Витебск
5 : 1
18.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Арсенал
0 : 0
12.09.2026
Барановичи
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Ислочь
1 : 1
07.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Арсенал
2 : 4
30.08.2026
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
15
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
МЛ Витебск
5 : 1
18.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Арсенал
0 : 0
12.09.2026
Барановичи
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Ислочь
1 : 1
07.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Арсенал
2 : 4
30.08.2026
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Белшина
2 : 0
22.08.2026
Арсенал
76' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Нафтан
3 : 0
07.08.2026
Арсенал
1' - 28'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 2
01.08.2026
Минск
1' - 60'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Арсенал
0 : 1
30.05.2026
Динамо Мн
1' - 90'
86'
90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
3 : 0
23.05.2026
Арсенал
1' - 74'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Арсенал
0 : 3
17.05.2026
МЛ Витебск
1' - 60'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Арсенал
2 : 2
01.05.2026
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
26.04.2026
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2026
Белшина
1' - 65'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
11.04.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Арсенал
2 : 0
03.04.2026
Нафтан
1' - 83'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
1 : 1
20.03.2026
Арсенал
1' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
1
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+