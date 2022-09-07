Эрик Байи - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Байи
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бингервилль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Байи
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бингервилль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ренн
|0:1
|Марсель
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 66'
|Марсель
|0:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|85' - 90'
|Тулуза
|2:3
|Марсель
|Франция. Лига 1, 24 тур
|11.02.2023
|46' - 90'
|Клермон
|0:2
|Марсель
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -10'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|12.10.2022
|1' -64'
|Спортинг (Лиссабон)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|43'
|04.10.2022
|1' -77'
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Спортинг (Лиссабон)
|13.09.2022
|1' -65'
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|07.09.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Марсель (Марсель)
|48'