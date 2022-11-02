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    Муталип Алибеков - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Муталип
    Отчество Омарович
    Фамилия Алибеков
    Команда Динамо Мх
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 1997 (25 лет)
    Рост 172
    Вес 69
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Динамо Мх 0:0 Арсенал Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Мх 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2022 1' -90' Уфа (Уфа) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо Мх (Махачкала)
    02.11.2022 1' -90' Динамо Мх (Махачкала) 0:0
    (5:3)п    		 Динамо Вл (Владивосток)
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