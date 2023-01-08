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    Даниэле Верде - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Даниэле
    Фамилия Верде
    Команда Специя
    Состав Основной
    Родной город Неаполь
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июня 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 Был в запасе Специя 2:1 Интер Италия. Серия А, 26 тур
    05.03.2023 1' - 64' Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 1' - 62' Удинезе 2:2 Специя Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 1' - 79' Специя 0:2 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 1' - 52' Эмполи 2:2 Специя Италия. Серия А, 22 тур
    25' 31' 33'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Специя 15 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:1 Интер (Милан)
    05.03.2023 1' -64' Специя (Ла Специя) 0:0 Верона (Верона)
    26.02.2023 1' -62' Удинезе (Удине) 2:2 Специя (Ла Специя)
    19.02.2023 1' -79' Специя (Ла Специя) 0:2 Ювентус (Турин)
    11.02.2023 1' -52' Эмполи (Эмполи) 2:2 Специя (Ла Специя)
    25' 31' 33'
    05.02.2023 1' -76' Специя (Ла Специя) 0:3 Наполи (Неаполь)
    27.01.2023 67' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Специя (Ла Специя)
    22.01.2023 1' -46' Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
    15.01.2023 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Специя (Ла Специя)
    08.01.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:0 Лечче (Лечче)
    13.11.2022 46' -90' Верона (Верона) 1:2 Специя (Ла Специя)
    08.11.2022 1' -69' Специя (Ла Специя) 1:1 Удинезе (Удине)
    05.11.2022 68' -90' Милан (Милан) 2:1 Специя (Ла Специя)
    30.10.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    22.10.2022 64' -90' Салернитана (Салернитана) 1:0 Специя (Ла Специя)
    16.10.2022 80' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    09.10.2022 69' -90' Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 4:0 Специя (Ла Специя)
    27.08.2022 66' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    14.08.2022 1' -61' Специя (Ла Специя) 1:0 Эмполи (Эмполи)
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