Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2025/2026 Турция. Суперлига 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Греция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015