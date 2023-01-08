Даниэле Верде - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Даниэле
|Фамилия
|Верде
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Даниэле
|Фамилия
|Верде
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|Был в запасе
|Специя
|2:1
|Интер
|Италия. Серия А, 26 тур
|05.03.2023
|1' - 64'
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 62'
|Удинезе
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 79'
|Специя
|0:2
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 52'
|Эмполи
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 22 тур
|25' 31' 33'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Специя
|15
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Интер (Милан)
|05.03.2023
|1' -64'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Верона (Верона)
|26.02.2023
|1' -62'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|19.02.2023
|1' -79'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|11.02.2023
|1' -52'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|25' 31' 33'
|05.02.2023
|1' -76'
|Специя (Ла Специя)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|27.01.2023
|67' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|22.01.2023
|1' -46'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|13.11.2022
|46' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|08.11.2022
|1' -69'
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|05.11.2022
|68' -90'
|Милан (Милан)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|22.10.2022
|64' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:0
|Специя (Ла Специя)
|16.10.2022
|80' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|09.10.2022
|69' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:0
|Специя (Ла Специя)
|27.08.2022
|66' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|14.08.2022
|1' -61'
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)