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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Карагюмрюк
Даниэле Верде
Статистика
€ 700 тыс
Даниэле Верде - статистика
Карагюмрюк
20 июня 1996 (30), Неаполь
#10 | Нападающий
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
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Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
6
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 22 тур
Сампдория
1 : 0
31.01.2026
Специя
90' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Специя
1 : 0
24.01.2026
Авеллино
75' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Палермо
1 : 0
18.01.2026
Специя
62' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Специя
2 : 1
27.12.2025
Пескара
81' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Фрозиноне
2 : 1
20.12.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
08.12.2025
Специя
68' - 90'
88'
Италия. Серия В, 14 тур
Специя
1 : 0
30.11.2025
Сампдория
65' - 90'
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