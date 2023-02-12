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    Донис Авдияй - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Донис
    Фамилия Авдияй
    Команда Цюрих
    Состав Основной
    Родной город Оснабрюк
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 августа 1996 (26 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Хартберг 2:1 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 20 тур
    25.02.2023 1' - 90' Аустрия 3:0 Хартберг Австрия. Бундеслига, 19 тур
    18.02.2023 1' - 87' Хартберг 1:2 Штурм Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 63' Рид 0:1 Хартберг Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хартберг 5 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Хартберг (Хартберг) 2:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    25.02.2023 1' -90' Аустрия (Вена) 3:0 Хартберг (Хартберг)
    18.02.2023 1' -87' Хартберг (Хартберг) 1:2 Штурм (Грац)
    12.02.2023 1' -63' Рид (Рид) 0:1 Хартберг (Хартберг)
    24.07.2022 1' -83' Хартберг (Хартберг) 2:1 Альтах (Альтах)
    45' 77'
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