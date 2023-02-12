Донис Авдияй - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Донис
|Фамилия
|Авдияй
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оснабрюк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Донис
|Фамилия
|Авдияй
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оснабрюк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Хартберг
|2:1
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия
|3:0
|Хартберг
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|18.02.2023
|1' - 87'
|Хартберг
|1:2
|Штурм
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 63'
|Рид
|0:1
|Хартберг
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартберг
|5
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|25.02.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Хартберг (Хартберг)
|18.02.2023
|1' -87'
|Хартберг (Хартберг)
|1:2
|Штурм (Грац)
|12.02.2023
|1' -63'
|Рид (Рид)
|0:1
|Хартберг (Хартберг)
|24.07.2022
|1' -83'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|45' 77'