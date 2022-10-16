Ондрей Дуда - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Ондрей
|Фамилия
|Дуда
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Снина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Вес
|64
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Ондрей
|Фамилия
|Дуда
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Снина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Вес
|64
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 57'
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Верона
|0:3
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 86'
|Верона
|1:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|11
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -57'
|Герта (Берлин)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|09.11.2022
|80' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Байер (Леверкузен)
|06.11.2022
|1' -72'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|30.10.2022
|1' -80'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|51'
|21.10.2022
|1' -39'
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|16.10.2022
|1' -72'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|62'
|09.10.2022
|1' -60'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:2
|Кельн (Кельн)
|01.10.2022
|1' -61'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Боруссия (Дортмунд)
|25'
|18.09.2022
|1' -63'
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Унион (Берлин)
|03.09.2022
|1' -65'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:4
|Кельн (Кельн)
|63'
|28.08.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|13.08.2022
|62' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)