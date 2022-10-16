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    Ондрей Дуда - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Ондрей
    Фамилия Дуда
    Команда Верона
    Состав Основной
    Родной город Снина
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 183
    Вес 64
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 57' Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 1' - 90' Верона 0:3 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    13.02.2023 1' - 86' Верона 1:0 Салернитана Италия. Серия А, 22 тур
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