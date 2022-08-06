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    Сергей Карпович - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Сергей
    Фамилия Карпович
    Команда Неман
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 марта 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
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