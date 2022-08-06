Сергей Карпович - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Карпович
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Карпович
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|9
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.10.2022
|1' -77'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|15.10.2022
|1' -46'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|18.09.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|53'
|04.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|27.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|12.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)