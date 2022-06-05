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    Ренато Штеффен - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Ренато
    Фамилия Штеффен
    Команда Лугано
    Состав Основной
    Родной город Арау
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 ноября 1991 (31 год)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 65' Лугано 2:0 Цюрих Швейцария. Суперлига, 24 тур
    39'
    05.03.2023 1' - 90' Сьон 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 23 тур
    44'
    26.02.2023 1' - 90' Лугано 2:2 Базель Швейцария. Суперлига, 22 тур
    18.02.2023 1' - 84' Янг Бойз 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 21 тур
    38' 45'
    12.02.2023 1' - 68' Лугано 1:1 Люцерн Швейцария. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Швейцария 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 65' -90' Швейцария 2:1 Чехия
    24.09.2022 46' -90' Испания 1:2 Швейцария
    12.06.2022 46' -90' Швейцария 1:0 Португалия
    09.06.2022 63' -90' Швейцария 0:1 Испания
    05.06.2022 1' -70' Португалия 4:0 Швейцария
    49'
    02.06.2022 Был в запасе Чехия 2:1 Швейцария
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