Ренато Штеффен - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Ренато
|Фамилия
|Штеффен
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Ренато
|Фамилия
|Штеффен
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 65'
|Лугано
|2:0
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 24 тур
|39'
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сьон
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|44'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Лугано
|2:2
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|18.02.2023
|1' - 84'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|38' 45'
|12.02.2023
|1' - 68'
|Лугано
|1:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Швейцария
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|65' -90'
|Швейцария
|2:1
|Чехия
|24.09.2022
|46' -90'
|Испания
|1:2
|Швейцария
|12.06.2022
|46' -90'
|Швейцария
|1:0
|Португалия
|09.06.2022
|63' -90'
|Швейцария
|0:1
|Испания
|05.06.2022
|1' -70'
|Португалия
|4:0
|Швейцария
|49'
|02.06.2022
|Был в запасе
|Чехия
|2:1
|Швейцария