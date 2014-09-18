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    Мэттью Стеенвоорден - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Мэттью
    Фамилия Стеенвоорден
    Команда Дордрехт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 января 1993 (30 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2014 1' -90' Риека (Риека) 3:1 Фейеноорд (Роттердам)
    18.09.2014 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:0 Фейеноорд (Роттердам)
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