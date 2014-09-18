Мэттью Стеенвоорден - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Стеенвоорден
|Команда
|Дордрехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1993 (30 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Стеенвоорден
|Команда
|Дордрехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2014
|1' -90'
|Риека (Риека)
|3:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Фейеноорд (Роттердам)