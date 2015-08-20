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    Гидеон Баах - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Гидеон
    Фамилия Баах
    Команда Нью-Йорк Ред Буллз
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 октября 1991 (31 год)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2015 1' -60' Краснодар (Краснодар) 5:1 ХИК (Хельсинки)
    18'
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