Гидеон Баах - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Гидеон
|Фамилия
|Баах
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 1991 (31 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Гидеон
|Фамилия
|Баах
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 1991 (31 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.08.2015
|1' -60'
|Краснодар (Краснодар)
|5:1
|ХИК (Хельсинки)
|18'