Тозе - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Антонио Хосе
|Фамилия
|Пинейро
|Команда
|Витория Гимараеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1993 (30 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Антонио Хосе
|Фамилия
|Пинейро
|Команда
|Витория Гимараеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1993 (30 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эшторил
|5
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Эшторил (Эшторил)
|28.11.2014
|1' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|3:3
|ПСВ (Эйндховен)
|12' 30'
|06.11.2014
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Эшторил (Эшторил)
|23.10.2014
|1' -78'
|Эшторил (Эшторил)
|1:2
|Динамо (Москва)
|02.10.2014
|1' -62'
|Эшторил (Эшторил)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|18.09.2014
|1' -73'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Эшторил (Эшторил)