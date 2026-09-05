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Франция. Лига 2
Команды
Метц
Максим Колен
Статистика
€ 250 тыс
Максим Колен - статистика
Метц
15 ноября 1991 (34), Аррас
#2 | Защитник
180 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 5 тур
Метц
4 : 1
05.09.2026
Родез
46' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Анси
1 : 1
29.08.2026
Метц
85' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
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Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 5 тур
Метц
4 : 1
05.09.2026
Родез
46' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Анси
1 : 1
29.08.2026
Метц
85' - 90'
Франция. Лига 2, 1 тур
Метц
2 : 1
08.08.2026
Генгам
1' - 90'
58'
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