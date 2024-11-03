Статистика по турнирам

Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Первая лига 2024/2025 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Первая лига 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015