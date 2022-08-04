Каспарс Дубра - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Каспарс
|Фамилия
|Дубра
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Каспарс
|Фамилия
|Дубра
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -3'
|РФШ (Рига)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|РФШ (Рига)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|3:0
|РФШ (Рига)
|06.10.2022
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|0:0
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|15.09.2022
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|0:2
|Хартс (Эдинбург)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|РФШ (Рига)
|18.08.2022
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|2:2
|Линфилд (Белфаст)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Хибернианс (Паола)
|1:3
|РФШ (Рига)
|04.08.2022
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|1:1
|Хибернианс (Паола)