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    Кирче Ристевски - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Кирче
    Фамилия Ристевски
    Команда Уйпешт
    Состав Основной
    Родной город Битола
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 октября 1990 (32 года)
    Рост 186
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2022 1' -90' Северная Македония 4:0 Гибралтар
    09.06.2022 Был в запасе Северная Македония 0:3 Грузия
    05.06.2022 46' -90' Гибралтар 0:2 Северная Македония
    02.06.2022 Был в запасе Болгария 1:1 Северная Македония
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