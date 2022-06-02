Кирче Ристевски - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Кирче
|Фамилия
|Ристевски
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Битола
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 октября 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Имя
|Кирче
|Фамилия
|Ристевски
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Битола
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 октября 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2022
|1' -90'
|Северная Македония
|4:0
|Гибралтар
|09.06.2022
|Был в запасе
|Северная Македония
|0:3
|Грузия
|05.06.2022
|46' -90'
|Гибралтар
|0:2
|Северная Македония
|02.06.2022
|Был в запасе
|Болгария
|1:1
|Северная Македония