Стефан Спировски - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Спировски
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Битола
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 августа 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Спировски
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Битола
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 августа 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|71' -90'
|Пюник (Ереван)
|1:2
|Базель (Базель)
|27.10.2022
|77' -90'
|Слован (Братислава)
|2:1
|Пюник (Ереван)
|13.10.2022
|85' -90'
|Жальгирис (Вильнюс)
|2:1
|Пюник (Ереван)
|06.10.2022
|86' -90'
|Пюник (Ереван)
|2:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|2:0
|Слован (Братислава)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|3:1
|Пюник (Ереван)