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    Стефан Спировски - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Стефан
    Фамилия Спировски
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Битола
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 августа 1990 (32 года)
    Рост 185
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пюник 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 71' -90' Пюник (Ереван) 1:2 Базель (Базель)
    27.10.2022 77' -90' Слован (Братислава) 2:1 Пюник (Ереван)
    13.10.2022 85' -90' Жальгирис (Вильнюс) 2:1 Пюник (Ереван)
    06.10.2022 86' -90' Пюник (Ереван) 2:0 Жальгирис (Вильнюс)
    15.09.2022 Был в запасе Пюник (Ереван) 2:0 Слован (Братислава)
    08.09.2022 Был в запасе Базель (Базель) 3:1 Пюник (Ереван)
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