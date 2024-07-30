Статистика по турнирам

Лига конференций 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Украина. Премьер-лига 2021/2022 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015