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    Петрос Манталос - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Петрос
    Фамилия Манталос
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Комотини
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 августа 1991 (31 год)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 75' - 90' Атромитос 0:1 АЕК Греция. Суперлига, 21 тур
    05.03.2023 1' - 82' ОФИ 0:3 АЕК Греция. Суперлига, 25 тур
    62'
    25.02.2023 78' - 90' АЕК 2:0 Астерас Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе ПАОК 2:0 АЕК Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 65' - 90' АЕК 3:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 21 1 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.03.2023 75' -90' Атромитос (Перистери) 0:1 АЕК (Афины)
    05.03.2023 1' -82' ОФИ (Ираклион) 0:3 АЕК (Афины)
    62'
    25.02.2023 78' -90' АЕК (Афины) 2:0 Астерас (Триполис)
    19.02.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    13.02.2023 65' -90' АЕК (Афины) 3:0 Левадиакос (Левадия)
    29.01.2023 80' -90' АЕК (Афины) 3:0 Арис (Салоники)
    22.01.2023 74' -90' Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    15.01.2023 73' -90' АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    08.01.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    21.12.2022 1' -87' АЕК (Афины) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    67'
    13.11.2022 81' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:0 АЕК (Афины)
    09.11.2022 1' -70' АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    61' 11'
    06.11.2022 80' -90' Астерас (Триполис) 1:1 АЕК (Афины)
    30.10.2022 82' -90' АЕК (Афины) 2:0 ПАОК (Салоники)
    24.10.2022 79' -90' Левадиакос (Левадия) 0:2 АЕК (Афины)
    81'
    16.10.2022 70' -90' АЕК (Афины) 1:0 Атромитос (Перистери)
    09.10.2022 89' -90' Арис (Салоники) 0:2 АЕК (Афины)
    03.10.2022 70' -90' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    17.09.2022 74' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    11.09.2022 57' -90' Панатинаикос (Афины) 2:1 АЕК (Афины)
    04.09.2022 71' -90' АЕК (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    27.08.2022 1' -46' АЕК (Афины) 0:1 Волос (Волос)
    20.08.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 АЕК (Афины)
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