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    Карол Метс - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Карол
    Фамилия Метс
    Команда Цюрих
    Состав Основной
    Родной город Вильянди
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 мая 1993 (29 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:0 Цюрих (Цюрих)
    27.10.2022 84' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Буде-Глимт (Буде)
    13.10.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 5:0 Цюрих (Цюрих)
    3'
    06.10.2022 57' -90' Цюрих (Цюрих) 1:5 ПСВ (Эйндховен)
    15.09.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 2:1 Цюрих (Цюрих)
    08.09.2022 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:2 Арсенал (Лондон)
    25.08.2022 1' -90' Хартс (Эдинбург) 0:1 Цюрих (Цюрих)
    18.08.2022 1' -83' Цюрих (Цюрих) 2:1 Хартс (Эдинбург)
    11.08.2022 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 3:0 Линфилд (Белфаст)
    04.08.2022 61' -90' Линфилд (Белфаст) 0:2 Цюрих (Цюрих)
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