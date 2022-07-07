Кен Калласте - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Кен
|Фамилия
|Калласте
|Команда
|Нымме Калью
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Имя
|Кен
|Фамилия
|Калласте
|Команда
|Нымме Калью
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флора
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -82'
|СИК (Сейняйоки)
|4:2
|Флора (Таллин)
|81' 82'
|07.07.2022
|1' -90'
|Флора (Таллин)
|1:0
|СИК (Сейняйоки)