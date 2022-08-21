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    Эвертон Рибейро - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Эвертон
    Фамилия Рибейро
    Команда Фламенго
    Состав Основной
    Родной город Аруха
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 1989 (33 года)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 63' Аль-Ахли 2:4 Фламенго Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фламенго 30 2 3 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 46' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    26.10.2022 1' -46' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:2 Сантос (Сан-Паулу)
    06.10.2022 1' -83' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    02.10.2022 1' -88' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    18.09.2022 1' -84' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.09.2022 1' -63' Гойас (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    04.09.2022 46' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    29.08.2022 56' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 68' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    07.08.2022 79' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    31.07.2022 82' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    24.07.2022 1' -78' Аваи (Флорианополис) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.07.2022 1' -76' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    18' 13'
    17.07.2022 65' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    10.07.2022 61' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    03.07.2022 1' -68' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    18'
    26.06.2022 69' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    71'
    19.06.2022 1' -80' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    16.06.2022 1' -85' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    12.06.2022 1' -82' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    09.06.2022 1' -84' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    05.06.2022 1' -83' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Форталеза (Форталеза)
    45'
    30.05.2022 1' -79' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.05.2022 1' -75' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гойас (Гояния)
    14.05.2022 1' -75' Сеара (Форталеза) 2:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    08.05.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.04.2022 46' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.04.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    17.04.2022 1' -77' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    10.04.2022 66' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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