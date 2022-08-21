Эвертон Рибейро - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Эвертон
|Фамилия
|Рибейро
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аруха
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|174
|Имя
|Эвертон
|Фамилия
|Рибейро
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аруха
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|1' - 63'
|Аль-Ахли
|2:4
|Фламенго
|Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|30
|2
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.10.2022
|1' -46'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|06.10.2022
|1' -83'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.10.2022
|1' -88'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|18.09.2022
|1' -84'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.09.2022
|1' -63'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|04.09.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|29.08.2022
|56' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|68' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|07.08.2022
|79' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|31.07.2022
|82' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.07.2022
|1' -78'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.07.2022
|1' -76'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|18' 13'
|17.07.2022
|65' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|10.07.2022
|61' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|03.07.2022
|1' -68'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18'
|26.06.2022
|69' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|71'
|19.06.2022
|1' -80'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|1' -85'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|12.06.2022
|1' -82'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|1' -84'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|05.06.2022
|1' -83'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|45'
|30.05.2022
|1' -79'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.05.2022
|1' -75'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|14.05.2022
|1' -75'
|Сеара (Форталеза)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|08.05.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|23.04.2022
|46' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.04.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|17.04.2022
|1' -77'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.04.2022
|66' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)