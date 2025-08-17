Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Жил
Статистика
Жил - статистика
Завершил карьеру
12 июня 1987 (39), Кампус-дус-Гойтаказис
#4 | Защитник
188 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2025
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия А 2019
Кубок Америки 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сантос
8
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
0 : 6
17.08.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крузейро
1 : 2
11.08.2025
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
05.08.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
1 : 2
24.07.2025
Интернасьонал
Был в запасе
90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сантос
1 : 0
17.07.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
0 : 1
01.06.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сантос
0 : 0
13.05.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
1 : 0
04.05.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 2
28.04.2025
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сан-Паулу
2 : 1
20.04.2025
Сантос
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 0
17.04.2025
Атлетико Минейро
1' - 90'
61'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
14.04.2025
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
2 : 2
07.04.2025
Баия
1' - 90'
56'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
31.03.2025
Сантос
1' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+