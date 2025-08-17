Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2025 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021 Бразилия. Серия А 2019 Кубок Америки 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2014