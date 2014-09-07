Балаж Балог - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Балаж
|Фамилия
|Балог
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Имя
|Балаж
|Фамилия
|Балог
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венгрия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.09.2014
|1' -90'
|Венгрия
|1:2
|Северная Ирландия