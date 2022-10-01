Бранко Йовичич - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Бранко
|Фамилия
|Йовичич
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Бранко
|Фамилия
|Йовичич
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Тироль
|2:3
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|24.02.2023
|1' - 89'
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|12.02.2023
|1' - 47'
|Альтах
|0:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|34' 47'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|18
|1
|0
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:3
|ЛАСК (Линц)
|24.02.2023
|1' -89'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|12.02.2023
|1' -47'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|34' 47'
|13.11.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|06.11.2022
|1' -81'
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|30.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|72'
|15.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|08.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:3
|Хартберг (Хартберг)
|84'
|01.10.2022
|1' -87'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|86'
|04.09.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|27.08.2022
|1' -85'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|64' 26'
|20.08.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|89'
|14.08.2022
|1' -81'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)
|18'
|06.08.2022
|1' -82'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|31.07.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|23.07.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)