Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Бранко Йовичич - статистика

Младост
18 марта 1993 (33)
#32 | Полузащитник
179 см | 74 кг
Сербия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Мачва
1 : 2
20.09.2026
Младост
54' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЛАСК
28
0
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
Рапид
3 : 0
01.06.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
ЛАСК
3 : 1
29.05.2025
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
0 : 0
23.05.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 0
10.05.2025
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
1 : 3
03.05.2025
ЛАСК
1' - 90'
89'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
1 : 4
22.04.2025
ЛАСК
1' - 81'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
ЛАСК
2 : 0
18.04.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Хартберг
0 : 1
12.04.2025
ЛАСК
1' - 90'
74'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
ЛАСК
1 : 0
05.04.2025
Грацер
1' - 90'
84'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
0 : 2
28.03.2025
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
ЛАСК
2 : 1
09.03.2025
Тироль
1' - 90'
48'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Аустрия К
1 : 2
02.03.2025
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
ЛАСК
2 : 1
23.02.2025
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Грацер
0 : 0
16.02.2025
ЛАСК
1' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
ЛАСК
0 : 0
09.02.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсберг
2 : 1
07.12.2024
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
ЛАСК
1 : 3
01.12.2024
Аустрия
1' - 58'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 2
23.11.2024
ЛАСК
1' - 37'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 2
10.11.2024
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
ЛАСК
1 : 1
02.11.2024
Хартберг
1' - 82'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
1 : 2
27.10.2024
Штурм
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 2
20.10.2024
ЛАСК
1' - 78'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
4 : 0
06.10.2024
Аустрия К
1' - 90'
56'
54'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
1' - 70'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
4 : 2
21.09.2024
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
1 : 0
14.09.2024
ЛАСК
1' - 78'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
1 : 5
01.09.2024
Вольфсберг
1' - 69'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
2 : 1
25.08.2024
ЛАСК
1' - 72'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
ЛАСК
0 : 1
17.08.2024
Зальцбург
1' - 46'
30'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
ЛАСК
1 : 2
10.08.2024
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Хартберг
1 : 2
03.08.2024
ЛАСК
1' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+