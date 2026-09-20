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Серия А 2026/2027
Команды
Дженоа
Даниэле Соммарива
Статистика
€ 100 тыс
Даниэле Соммарива - статистика
Дженоа
18 июля 1997 (29), Генуя
#39 | Вратарь
185 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
12.09.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия А 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
1 : 0
24.05.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
1 : 2
17.05.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0 : 0
10.05.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
0 : 0
02.05.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
0 : 2
26.04.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2 : 1
12.04.2026
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2 : 0
06.04.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 2
20.03.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
0 : 2
15.03.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
2 : 1
08.03.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
2 : 0
28.02.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
3 : 0
22.02.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кремонезе
0 : 0
15.02.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
2 : 3
07.02.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3 : 2
30.01.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
3 : 2
25.01.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0 : 0
18.01.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
3 : 0
12.01.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
1 : 1
08.01.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 1
03.01.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
3 : 1
29.12.2025
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
0 : 1
21.12.2025
Аталанта
5' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1 : 2
14.12.2025
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
1 : 2
08.12.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
2 : 1
29.11.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
3 : 3
22.11.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
2 : 2
09.11.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
0 : 2
29.10.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
2 : 1
26.10.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 0
19.10.2025
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 1
05.10.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 3
29.09.2025
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
2 : 1
20.09.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Комо
1 : 1
15.09.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
0 : 1
31.08.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 0
23.08.2025
Лечче
Был в запасе
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