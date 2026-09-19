Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Эденилсон - статистика

Ботафого
18 декабря 1989 (36), Порту-Алегри
#88 | Полузащитник
174 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
1' - 66'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ботафого
17
3
2
3
0
Гремио
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 3
25.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 72'
68'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
1 : 0
17.08.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
1 : 1
09.08.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
0 : 1
26.07.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
0 : 0
24.07.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
2 : 1
30.05.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
1 : 1
23.05.2026
Ботафого
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Ботафого
3 : 1
17.05.2026
Коринтианс
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
10.05.2026
Ботафого
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
1 : 2
02.05.2026
Ремо
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Шапекоэнсе
1 : 4
19.04.2026
Ботафого
1' - 73'
10, 20'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
2 : 2
12.04.2026
Коритиба
46' - 90'
77'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Васко да Гама
1 : 2
05.04.2026
Ботафого
1' - 69'
90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
3 : 2
02.04.2026
Мирассол
1' - 77'
11'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
30.03.2026
Ботафого
1' - 75'
43'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
21.03.2026
Ботафого
84' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 3
15.03.2026
Фламенго
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
12.02.2026
Гремио
1' - 40'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
5 : 3
05.02.2026
Ботафого
68' - 90'
79'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.01.2026
Гремио
1' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+