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    Хашим Мастур - статистика

    #98 | Полузащитник
    Имя Хашим
    Фамилия Мастур
    Команда Зволле
    Состав Основной
    Родной город Реджио-Эмилия
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июня 1998 (24 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Малага 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 85' -90' Малага (Малага) 0:1 Бетис (Севилья)
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