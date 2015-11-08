Хашим Мастур - статистика
#98 | Полузащитник
|Имя
|Хашим
|Фамилия
|Мастур
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реджио-Эмилия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 1998 (24 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Хашим
|Фамилия
|Мастур
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реджио-Эмилия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Малага
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|85' -90'
|Малага (Малага)
|0:1
|Бетис (Севилья)